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Белорусские военные пройдут маршем по Красной площади

18.01.2020 12:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.



«Всех лидеров стран ОДКБ президент Владимир Путин пригласил участвовать в торжествах в Москве 9 мая 2020 года», — говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, не прозвучавших не пресс-конференции Сергея Лаврова.

Отмечается, что по решению глав оборонных ведомств военные контингенты стран ОДКБ примут участие в параде Победы на Красной Площади.

Напомним, что российские военные на белорусские парады уже не раз приезжали. Белорусы в Москву на такое мероприятие поедут впервые.

Для справки: в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
 
 
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Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на торжества в честь 75-летия Победы в Великой...
 
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