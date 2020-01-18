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Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения

18.01.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения

В парке Воинской Славы накануне Дня спасателя прошло торжественное построение сотрудников Дубровенского РОЧС.
На площадке присутствовали родные и близкие служащих в Дубровенском гарнизоне, а также ветераны подразделения.
С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Дубровенского районного исполнительного комитета Анатолий Лукашов.


Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения


Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения


Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения


Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения

Он подчеркнул важность и почетность профессии спасателя. Отметил высокий профессионализм сотрудников Дубровенского РОСЧ, от слаженной работы которых иногда за считанные секунды решается судьба человека. Он поздравил спасателей с профессиональным праздником и пожелал здоровья как сотрудникам Дубровенского РОЧС, так и членам их семей.
Затем Анатолий Лукашов провел награждение лучших спасателей.


Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения


Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения


Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения


Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения


Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения

 
 
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В парке Воинской Славы накануне Дня спасателя прошло торжественное построение сотрудников Дубровенского РОЧС. На площадке присутствовали родные и близкие...
 
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