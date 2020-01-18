Праздник дубровенских спасателей началось с торжественного построения

В парке Воинской Славы накануне Дня спасателя прошло торжественное построение сотрудников Дубровенского РОЧС.
На площадке присутствовали родные и близкие служащих в Дубровенском гарнизоне, а также ветераны подразделения.
С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Дубровенского районного исполнительного комитета Анатолий Лукашов.
Он подчеркнул важность и почетность профессии спасателя. Отметил высокий профессионализм сотрудников Дубровенского РОСЧ, от слаженной работы которых иногда за считанные секунды решается судьба человека. Он поздравил спасателей с профессиональным праздником и пожелал здоровья как сотрудникам Дубровенского РОЧС, так и членам их семей.
Затем Анатолий Лукашов провел награждение лучших спасателей.