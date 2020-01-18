В Пинском ГОВД подвели итоги 2019 года: среди волнующих вопросов - киберпреступность и алкоголизм

Источник материала: Пинский Вестник

На прошлой неделе Пинский ГОВД подводил итоги деятельности за 2019 год.



На оперативном совещании присутствовали представители местной власти, коллеги из прокуратуры, Департамента охраны и Следственного комитета, а также вышестоящее руководство.



«Год выдался неплохим»



Начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский отметил, что в прошедшем году удалось достичь положительных результатов



снизилось общее количество преступлений по всем линиям, в том числе по линии уголовного розыска.



По итогам 2019 года уровень преступности на Пинщине в расчете на десять тысяч населения является одним из самых низких в Брестской области (коэффициент составляет 59,2% преступления). Правоохранителям удалось в прошлом году снизить общее количество преступлений. Пинский ГОВД после Ивановского РОВД является отделом с самым низким уровнем преступности.



Откровенно о проблемных аспектах



В Пинске наблюдается рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. За прошедшие январь- декабрь на принудительное лечение от алкоголизма в условиях ЛТП было направлены 38 граждан, изолированы - 42, ограничены в дееспособности - 2. В сфере семейно-бытовых отношений совершено четыре преступления, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.



Актуальной остается проблема киберпреступности. В Пинске рост преступлений по данной линии составил 47, 6%: основную массу составляют факты хищения путем использования компьютерной техники (212 статья Уголовного кодекса Республики Беларусь).



Цифры и факты



Дмитрий Григорьевич подчеркнул, что в Пинске меньше всего совершено преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (снижение на 20, 8%), также снизилось количество мошенничеств (на 41, 7% ниже). Как и за аналогичный период 2018 года, не было зарегистрировано изнасилований. Не было допущено роста преступлений, совершенных несовершеннолетними, группой лиц, а также лицами, имеющими непогашенную и неснятую судимость.



По линии уголовного розыска в 2019 году было совершено 368 преступлений: кражи из автомобилей, угон авто (четыре эпизода), хулиганства и грабежи.



В городе произошел рост преступлений, совершенных в отношении пожилых граждан - рост на 29%. За 2019 год в Пинске зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых два человека погибли, 27 получили ранения, два ДТП были совершены по вине водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.



По линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми за прошедшие январь-декабрь выявлено 95 преступлений, из которых 50 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 42 связаны со сбытом наркотических средств, психотропных веществ. В 67 преступлениях по линии наркоконтроля в 21 случае зафиксирован героин, по 20 - марихуана, гашиш.



В прошедшем году отмечено четыре факта передозировки наркотиками, два из которых повлекли смерть.



Напомним, пинчанин привез наркотик из России, угостил им компанию, в итоге один человек скончался. Молодой человек получил 20 лет лишения свободы и уже отбывает наказание в исправительной колонии в условиях строгого режима.



Наталья ЛЕШКЕВИЧ