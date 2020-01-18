SOS! Уровень воды в Немане за последние десять лет снизился почти наполовину

Как сообщили в Гроднооблгидромете, особенно сильно идет обмеления реки на протяжении последних шести лет. Сокращение воды в реке главным образом, объясняют бесснежными зимами.

Самый высокий уровень воды в Немане зафиксирован в 1958 году - 893 сантиметра. Сегодня уровень воды находится на отметке 112 сантиметров. Снижение водности привело к тому, что практически все притоки Немана и сама река стали зарастать. Страдает не только подводный мир, но и животные, живущие у берегов реки: бобры, норки, птицы, выдры - их кормовая база также существенно сократилось,Радио "Рацыя".