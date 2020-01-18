«Черный пиар нам не нужен». Взгляните, что за ресторан открылся на месте скандального Dankoff Club

Источник материала: Tut.by

На месте скандального Dankoff Club открылся новый ресторан. Он называется Catch, в нем курят кальян, поют в караоке, а еще едят блюда, приготовленные на мангале, и морепродукты. Поговорили с управляющим о среднем чеке за ужин в 100 рублей и черном пиаре, которым успел отличиться другой скандальный ресторан.





По словам управляющего Артура Сидоровича, локация на Мясникова, 25, у минчан до сих пор ассоциируется исключительно с Dankoff Club, который закрылся на этом месте еще в 2013 году.

— Нам нравится следующая игра слов: Dank off, Catch on, — улыбается управляющий и рассказывает, сколько месяцев ушло на открытие нового ресторана. — На стадии рассмотрения проект был месяц, неделя ушла на решения по концепции, две недели подготовки, месяц стройки — и появился новый ресторан.



Несколько сосен, которые растут здесь много лет, в ресторане сохранили, обрамив в такие конструкции, как на фото

Собеседник отмечает, что ресторан Catch не имеет никакого отношения к работающему тут Astoria Boutique Hotel от владельцев комплекса Astoria Riverside. Это разные юрлица, одно из них просто арендует у другого помещение. Знать управленцев нового заведения горожане могут по проекту «Мята Спортивная» — одной из самых дорогих кальянных Минска.

— Решили ввести кальяны и в Catch, потому что любим эту сферу. По первому проекту мы видим, что спрос на премиальные кальяны в городе есть. Значит, такие проекты еще можно открывать.





Если говорить о кухне, то в ресторане подают морепродукты, которые в меню соседствуют с блюдами, что готовят на мангале. Артур отмечает, что за качество халяльного мяса беспокоиться точно не стоит, потому что готовят его высококвалифицированные повара из Азербайджана.

— Премиальность мяса, конечно, отражается и на ценах в меню. Качественная кавказская кухня — достаточно новая история для нас, не все ее понимают, но она популярная в определенных кругах бизнесменов, и мы решили развивать ее.





Плюс ко всему в ресторане хотят сделать ставку на качество обслуживания, много вкладывают в развитие персонала, потому что управленцам нравится концепция заботы о гостях. Артур говорит: если поставить Catch в один ряд с другими заведениями города, то новый ресторан окажется рядом с прямыми конкурентами — Café de Paris, Bistro de Luxe, News Cafe и Grand Cafe времен, когда им занимался ресторатор Вадим Прокопьев. Но эти проекты работают уже давно, неужели в списке не будет ни одного ресторана, который открылся недавно?

— Для того чтобы называться достойным заведением премиум-класса, должно пройти время. Потому что примеров, когда звезда горела ярко, но недолго, хватает, — считает управляющий.





Чтобы поужинать в новом месте «в компании» морепродуктов, кальяна, бокала хорошего шампанского или вина, ваш чек составит около 100 рублей, подсчитывает представитель Catch. Примерно до февраля на меню действует скидка 30%.

Некоторые позиции из меню:

тартар из лосося (300 г) — 28 рублей;

хачапури по-аджарски (500 г) — 23 рубля;

грибной суп из чечевицы (300 г) — 12 рублей;

спинка форели с красной икрой и фенхелем (280 г) — 40 рублей;

паста с морепродуктами (350 г) — 36 рублей;

шашлык из мякоти ягненка (250 г) — 38 рублей.





В какую сумму обошелся проект, управляющий не упоминает, оговариваясь лишь, что по ремонту уложились в среднюю по рынку стоимость (речь о тысяче долларов за «квадрат»). Окупить ресторан планируют за год или два.

Напоследок интересуемся, что здесь думают о своеобразном пиаре , к которому неделю назад прибегла уже бывший пиар-директор «Лебяжьего», и не планируют ли использовать подобные приемы. Все-таки Dankoff Club, который ранее располагался на этом месте, как и «Лебяжий», без преувеличения можно назвать скандальными проектами.

— Я прекрасно понимаю, что такое пиар и что такое черный пиар. Мы ни в коем случае не будем пытаться подобными путями добиться какой-то известности, нам это не нужно. Наш посыл простой: мы будем прислушиваться к мнению гостей, потому что готовы меняться и хотим, чтобы наш продукт был интересен горожанам.

Catch работает с понедельника по среду с 7.00 до 2.00, в четверг и воскресенье — с 7.00 до 3.00, в пятницу и субботу — с 7.00 до 5.00

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