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«Черный пиар нам не нужен». Взгляните, что за ресторан открылся на месте скандального Dankoff Club
Источник материала: Tut.by
На месте
По словам управляющего Артура Сидоровича, локация на Мясникова, 25, у минчан до сих пор ассоциируется исключительно с Dankoff Club, который
— Нам нравится следующая игра слов: Dank off, Catch on, — улыбается управляющий и рассказывает, сколько месяцев ушло на открытие нового ресторана. — На стадии рассмотрения проект был месяц, неделя ушла на решения по концепции, две недели подготовки, месяц стройки — и появился новый ресторан.
Собеседник отмечает, что ресторан Catch не имеет никакого отношения к работающему тут Astoria Boutique Hotel от владельцев комплекса Astoria Riverside. Это разные юрлица, одно из них просто арендует у другого помещение. Знать управленцев нового заведения горожане могут по проекту «Мята Спортивная» — одной из самых дорогих кальянных Минска.
— Решили ввести кальяны и в Catch, потому что любим эту сферу. По первому проекту мы видим, что спрос на премиальные кальяны в городе есть. Значит, такие проекты еще можно открывать.
Если говорить о кухне, то в ресторане подают морепродукты, которые в меню соседствуют с блюдами, что готовят на мангале. Артур отмечает, что за качество халяльного мяса беспокоиться точно не стоит, потому что готовят его высококвалифицированные повара из Азербайджана.
— Премиальность мяса, конечно, отражается и на ценах в меню. Качественная кавказская кухня — достаточно новая история для нас, не все ее понимают, но она популярная в определенных кругах бизнесменов, и мы решили развивать ее.
Плюс ко всему в ресторане хотят сделать ставку на качество обслуживания, много вкладывают в развитие персонала, потому что управленцам нравится концепция заботы о гостях. Артур говорит: если поставить Catch в один ряд с другими заведениями города, то новый ресторан окажется рядом с прямыми конкурентами — Café de Paris, Bistro de Luxe, News Cafe и Grand Cafe времен, когда им занимался ресторатор Вадим Прокопьев. Но эти проекты работают уже давно, неужели в списке не будет ни одного ресторана, который открылся недавно?
— Для того чтобы называться достойным заведением премиум-класса, должно пройти время. Потому что примеров, когда звезда горела ярко, но недолго, хватает, — считает управляющий.
Чтобы поужинать в новом месте «в компании» морепродуктов, кальяна, бокала хорошего шампанского или вина, ваш чек составит около 100 рублей, подсчитывает представитель Catch. Примерно до февраля на меню действует скидка 30%.
Некоторые позиции из меню:
тартар из лосося (300 г) — 28 рублей;
хачапури по-аджарски (500 г) — 23 рубля;
грибной суп из чечевицы (300 г) — 12 рублей;
спинка форели с красной икрой и фенхелем (280 г) — 40 рублей;
паста с морепродуктами (350 г) — 36 рублей;
шашлык из мякоти ягненка (250 г) — 38 рублей.
В какую сумму обошелся проект, управляющий не упоминает, оговариваясь лишь, что по ремонту уложились в среднюю по рынку стоимость (речь о тысяче долларов за «квадрат»). Окупить ресторан планируют за год или два.
Напоследок интересуемся, что здесь думают о
— Я прекрасно понимаю, что такое пиар и что такое черный пиар. Мы ни в коем случае не будем пытаться подобными путями добиться какой-то известности, нам это не нужно. Наш посыл простой: мы будем прислушиваться к мнению гостей, потому что готовы меняться и хотим, чтобы наш продукт был интересен горожанам.
Catch работает с понедельника по среду с 7.00 до 2.00, в четверг и воскресенье — с 7.00 до 3.00, в пятницу и субботу — с 7.00 до 5.00
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Поговорили с управляющим о среднем чеке за ужин в 100 рублей и «черном пиаре», которым успел отличиться другой скандальный ресторан.
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