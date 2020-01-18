В Хургаде умер белорусский турист

рассказал источник, знакомый с ситуацией. Об этом TUT.BYисточник, знакомый с ситуацией.





34-летний минчанин умер в Хургаде на прошлой неделе в ночь с воскресенья на понедельник. По заключению врачей, причиной стала сердечная недостаточность, говорит источник.





Мужчина был на курорте с женой, в семье также растет годовалый сын.



