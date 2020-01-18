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В Хургаде умер белорусский турист

18.01.2020 14:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В египетской Хургаде умер белорусский турист. Трагический случай произошел на курорте почти неделю назад.

Об этом TUT.BY рассказал источник, знакомый с ситуацией.

34-летний минчанин умер в Хургаде на прошлой неделе в ночь с воскресенья на понедельник. По заключению врачей, причиной стала сердечная недостаточность, говорит источник.

Мужчина был на курорте с женой, в семье также растет годовалый сын.
 
 
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В египетской Хургаде умер белорусский турист. Трагический случай произошел на курорте почти неделю назад.
 
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