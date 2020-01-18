На Ваупшасова BMW тяжело травмировал 16-летнюю девочку

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила 16-летнюю девочку на переходе в Минске. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По данным следствия, утром 18 января 54-летний водитель BMW ехал по улице Ваупшасова и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку.

В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений).

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 017 389-55-55, 8 033 333-67-19.