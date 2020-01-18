|
На Ваупшасова BMW тяжело травмировал 16-летнюю девочку
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила 16-летнюю девочку на переходе в Минске. Об этом
По данным следствия, утром 18 января 54-летний водитель BMW ехал по улице Ваупшасова и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку.
В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)