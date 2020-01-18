Рекорд? Блогера наказали 60 сутками ареста, еще три суда на очереди

рассказал «Белсату» правозащитник Игорь Казмерчак. Каждый раз суд назначал ему наказание в виде ареста на 15 дней. Таким образом блогер за решеткой проведет 60 дней,«Белсату» правозащитник





Дмитрий Козлов, известный как блогер Сергей Кот, отбывает наказание с 25 декабря.





«Его посадили по решению Ленинского суда города Минска за участие в акции 9 декабря. С того момента у него было еще три суда. 9 января его осудили за участие в акции 21 декабря. 10 января был суд за акцию 20-го и 13 января очередной суд за призыв к участию в несанкционированных акциях. Всего над ним было четыре суда, которые назначили ему по 15 суток ареста», – рассказал «Белсату» правозащитник Игорь Казмерчак.





Это абсолютный рекорд в административной практике, отмечает правозащитник. При этом преследование блогера не прекращено. Его ждет еще ряд судов.





«На 27 января у него намечен очередной суд, который переносился два раза. Это за участие в акции 8 декабря. И еще у него два протокола за призывы к участию в акциях. За каждую акцию отдельный протокол, соответственно, еще три суда однозначно ждут. А какие результаты судов – или штраф, или арест – неизвестно. Сам Дмитрий во время встречи с адвокатом сказал, что ждать его стоит только на праздники в мае», – говорит правозащитник Игорь Казмерчак.















