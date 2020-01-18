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Рекорд? Блогера наказали 60 сутками ареста, еще три суда на очереди

18.01.2020 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видеоблогера из Орши Дмитрия Козлова приговорили к административному аресту по четырем протоколам.

Каждый раз суд назначал ему наказание в виде ареста на 15 дней. Таким образом блогер за решеткой проведет 60 дней, рассказал «Белсату» правозащитник Игорь Казмерчак.

Дмитрий Козлов, известный как блогер Сергей Кот, отбывает наказание с 25 декабря.

«Его посадили по решению Ленинского суда города Минска за участие в акции 9 декабря. С того момента у него было еще три суда. 9 января его осудили за участие в акции 21 декабря. 10 января был суд за акцию 20-го и 13 января очередной суд за призыв к участию в несанкционированных акциях. Всего над ним было четыре суда, которые назначили ему по 15 суток ареста», – рассказал «Белсату» правозащитник Игорь Казмерчак.

Это абсолютный рекорд в административной практике, отмечает правозащитник. При этом преследование блогера не прекращено. Его ждет еще ряд судов.

«На 27 января у него намечен очередной суд, который переносился два раза. Это за участие в акции 8 декабря. И еще у него два протокола за призывы к участию в акциях. За каждую акцию отдельный протокол, соответственно, еще три суда однозначно ждут. А какие результаты судов – или штраф, или арест – неизвестно. Сам Дмитрий во время встречи с адвокатом сказал, что ждать его стоит только на праздники в мае», – говорит правозащитник Игорь Казмерчак.
 
Теги: Минск
 
 
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Видеоблогера из Орши Дмитрия Козлова приговорили к административному аресту по четырем протоколам.
 
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