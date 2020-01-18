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Зеленский не принял отставку премьер-министра
18.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает Укринформ.
«Президент Владимир Зеленский рассмотрел обращение Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра и решил дать шанс правительству, поручив выполнить ряд задач», — пишет Укринформ.
Как сообщалось, Алексей Гончарук 17 января объявил, что написал заявление об отставке и передал его Президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады. Он возглавляет украинское правительство с 29 августа 2019 года. Ранее был заместителем руководителя офиса президента.-0-
«Чтобы убрать какие-либо сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — говорится в сообщении.
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Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает Укринформ. «Президент Владимир Зеленский рассмотрел...
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