Источник материала: Вороновская газета





Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает Укринформ.

«Президент Владимир Зеленский рассмотрел обращение Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра и решил дать шанс правительству, поручив выполнить ряд задач», — пишет Укринформ.

Как сообщалось, Алексей Гончарук 17 января объявил, что написал заявление об отставке и передал его Президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады. Он возглавляет украинское правительство с 29 августа 2019 года. Ранее был заместителем руководителя офиса президента.-0-

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКРАИНЫ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ «Чтобы убрать какие-либо сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — говорится в сообщении. https://www.belta.by/