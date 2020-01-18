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Сто лет потребуется Австралии для восстановления после пожаров
18.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Австралии потребуется не менее века для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с сентября прошлого года.
Как сообщает NASA, шлейф дыма от пожаров совершит один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире. Кроме того, небо в Новой Зеландии резко изменило цвет, вызвав серьезные проблемы с качеством воздуха.
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Австралии потребуется не менее века для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с сентября прошлого года. Как сообщает NASA, шлейф...
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