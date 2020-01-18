Сто лет потребуется Австралии для восстановления после пожаров

Источник материала: Вороновская газета





Австралии потребуется не менее века для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с сентября прошлого года.

Как сообщает NASA, шлейф дыма от пожаров совершит один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире. Кроме того, небо в Новой Зеландии резко изменило цвет, вызвав серьезные проблемы с качеством воздуха.

Следы дыма уже замечены в Южной Америке. На востоке Австралии все еще активны более ста очагов пожаров. Правда, в стране прогнозируют долгожданное похолодание и дожди, которые помогут бороться с возгораниями. уже замечены в Южной Америке. На востоке Австралии все еще активны более ста очагов пожаров. Правда, в стране прогнозируют долгожданное похолодание и дожди, которые помогут бороться с возгораниями.

ont.by