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Роман Яковлевский: «Путин еще жестче будет пытаться «лечить» нереформируемый Минск»
Источник материала: Партизан
Политический обозреватель — о том, как будет действовать новый российский премьер в отношении Беларуси.
Как теперь сложатся отношения между премьерами Беларуси и России, никто уверенно даже предположить не может, отмечает Роман Яковлевский в
— Отправив в отставку правительство Медведева, заявившего о начале «углубления интеграции» между РФ и РБ, как считают наблюдатели, Путин еще жестче будет пытаться «лечить» нереформируемый Минск посредством различных инструментов воздействия, среди которых новый московский премьер будет куда профессиональнее их применять для белорусского пациента, — пишет обозреватель.
Он отмечает, что в Москве Михаила Мишустина считают блестящим кризисным менеджером, которого периодически перебрасывают с одного проблемного участка на другой. По мнению эксперта, Беларусь не станет для него главным участком, но заметным.
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Политический обозреватель — о том, как будет действовать новый российский премьер в отношении Беларуси.
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