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В ГУО «Средняя школа №15 г. Бреста»  прошла акция «От сердца к сердцу с добротой!»

18.01.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Московском районе г. Бреста по сложившейся традиции в ГУО «Средняя школа №15 г. Бреста» прошла ежегодная рождественская благотворительная акция «От сердца к сердцу с добротой!» с целью оказания поддержки семьям района, нуждающимся в особом внимании, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В ГУО «Средняя школа №15 г. Бреста»  прошла акция «От сердца к сердцу с добротой!»

В акции приняли участие администрация Московского района г. Бреста и Попечительский совет территориального центра социального обслуживания населения Московского района, в который вошли организации и предприятия города, общественные объединения. Руководители этих предприятий и организаций, активно включившись в решение целей и задач благотворительной акции, совместными усилиями смогли оказать материальную поддержку нескольким десяткам семей Московского района города Бреста.

В ГУО «Средняя школа №15 г. Бреста»  прошла акция «От сердца к сердцу с добротой!»

С теплыми словами и пожеланиями к собравшимся обратились: глава администрации Московского района города Бреста – Дашкевич Вячеслав Васильевич, депутат Брестского областного Совета депутатов - Ильницкая Наталья Емельяновна, директор унитарного машиностроительного предприятия «КОМПО» - Белоусов Михаил Михайлович, заместитель генерального директора производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз» - Боровенко Владимир Вениаминович, заместитель директора Брестской областной дирекции открытого акционерного общества «Белгазпромбанк» - Сологуб Игорь Анатольевич, заместитель генерального директора «Брестоблсельстрой» Андрей Иванович Герасимчук, председатель городкого совета ветеранов Гладун Мария Михайловна, директор филиала общества с ограниченной ответственностью «ЛОДЭ» в г. Бресте - Колесникова Ирина Олеговна, первый секретарь районного комитета общественной организации «Белорусский республиканский союз молодежи» Сыроватко Владимир Викторович, председатель Московской районной организации города Бреста общественного объединения «Белая Русь» - Боровенко Владимир Вениаминович, председатель Брестской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» - Старикевич Алла Александровна, проректор по воспитательной работе учреждения образования «Брестский государственный технический университет Яловая Наталья Петровна, настоятель Свято-Воскресенского Собора – отец Владимир.

В завершении мероприятия Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым, заметили, что в любом возрасте нужно верить в чудо, стремиться творить добро.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Московском районе г. Бреста по сложившейся традиции в ГУО «Средняя школа №15 г. Бреста» прошла ежегодная рождественская благотворительная акция «От сердца к...
 
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