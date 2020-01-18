Более 11 тыс. человек эвакуировано в Дюссельдорфе из-за бомбы времен Второй мировой войны

Источник материала: Вороновская газета





Британская бомба весом в 10 ц была найдена при проведении строительных работ.

Обезвреживание запланировано на сегодняшний день. По первым оценкам, около 30 тыс. человек оказались затронуты инцидентом. В радиусе 500 м от места находки 11 650 человек, которые должны покинуть свои дома», — говорится в сообщении. запланировано на сегодняшний день. По первым оценкам, около 30 тыс. человек оказались затронуты инцидентом. В радиусе 500 м от места находки 11 650 человек, которые должны покинуть свои дома», — говорится в сообщении.

Еще более чем 19 тыс. жителям в радиусе 1 км не рекомендуется выходить из домов, пока бомба не будет обезврежена.