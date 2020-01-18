|
Более 11 тыс. человек эвакуировано в Дюссельдорфе из-за бомбы времен Второй мировой войны
18.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Британская бомба весом в 10 ц была найдена при проведении строительных работ.
«
Еще более чем 19 тыс. жителям в радиусе 1 км не рекомендуется выходить из домов, пока бомба не будет обезврежена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британская бомба весом в 10 ц была найдена при проведении строительных работ. «Обезвреживание запланировано на сегодняшний день. По первым оценкам, около 30 тыс....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)