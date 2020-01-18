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Более 11 тыс. человек эвакуировано в Дюссельдорфе из-за бомбы времен Второй мировой войны

18.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 11 тыс. человек эвакуировано в Дюссельдорфе из-за бомбы времен Второй мировой войны

Британская бомба весом в 10 ц была найдена при проведении строительных работ.

«Обезвреживание запланировано на сегодняшний день. По первым оценкам, около 30 тыс. человек оказались затронуты инцидентом. В радиусе 500 м от места находки 11 650 человек, которые должны покинуть свои дома», — говорится в сообщении.
 
Еще более чем 19 тыс. жителям в радиусе 1 км не рекомендуется выходить из домов, пока бомба не будет обезврежена.
 
 
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Британская бомба весом в 10 ц была найдена при проведении строительных работ. «Обезвреживание запланировано на сегодняшний день. По первым оценкам, около 30 тыс....
 
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