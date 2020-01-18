А у вас в доме нет «жучков»?

Источник материала: Газета Авангард





Электрические сети жилых помещений должны быть защищены от токов короткого замыкания и перегрузок.

Обеспечивается это за счет установки в электрощитках предохранителей с плавкими вставками или автоматических выключателей. Но когда одновременно пользуешься несколькими электроприборами, от перегрузки в предохранителе перегорает плавкая вставка. Зачастую в таких ситуациях на нее наматывают моточек проволочки, так называемые «жучки», не учитывая тот факт, что такой предохранитель не обесточит дом в случае перегрузки электросети и, что самое важное, не предупредит пожар.

Защита от коротких замыканий в электросети квартиры или частного дома должна быть исправна. Предпочтение лучше отдавать автоматическим выключателям: они обеспечивают более совершенную защиту, не требуют замены, а отключившийся выключатель легко обнаруживается по положению кнопки.

– Настоятельно рекомендую заменить предохранители с плавкими вставками на автоматические предохранители или на автоматические выключатели. При условии правильного монтажа современные автоматические выключатели защитят дом от коротких замыканий и перегрузок электропроводки. Обязательно необходимо устанавливать устройство защитного отключения для групповых линий, питающих штепсельные розетки, находящиеся вне помещений и в помещениях с повышенной опасностью (ванные комнаты, кухни с плиточными полами и т.п.), – отмечает инспектор Энергогазнадзора Сергей Пантелеенко.

Позаботьтесь о безопасности, не нарушайте Правила устройства элеутроустановок.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА