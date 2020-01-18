Любые спортивные вершины покоримы

Источник материала: Горецкий вестник

Татьяна Леоненкова учится в Могилевском училище олимпийского резерва и готовится стать тренером. Сама она родом из Горок. Окончила среднюю школу № 4. И кто бы мог подумать, что эта семнадцатилетняя девчонка — уже мастер спорта по вольной борьбе



На первый вопрос «Как получилось, что девушка начала заниматься борьбой?»

Татьяна рассказала, что в школьные годы водила дружбу в основном с мальчишками. Как-то раз ее друзья решили записаться в секцию по борьбе. Этой идеей вдохновилась и Таня. Пошли вместе. Правда, позже запал ребят угас, занятия они забросили. А Татьяна осталась. Вот такая она, сила девичьего характера.

Под свое крыло девчонку взял известный в наших краях и не только Хизри Магомедович Аджиев. Как признался тренер, его еще тогда, шесть лет назад, впечатлили способности будущей спортсменки. Если мальчикам надо было около полугода, чтобы овладеть на достаточном уровне основными приемами, то Таня справилась гораздо быстрее — всего за несколько месяцев.

Но девушка тогда вовсе и не думала связывать свою жизнь со спортом. Ей просто нравились занятия, чувствовать усталость после тренировок, возможность выплеснуть эмоции во время схватки с соперником. А моментов показать борцовские качества было предостаточно. Хизри Магомедович частенько возил своих подопечных на различные соревнования. И там Татьяна проявляла себя только с хорошей стороны, ее результаты становились все лучше и лучше.

Логичным стало предложение Хизри Магомедовича связать свою жизнь со спортом, пойти учиться на тренера. Татьяна прислушалась к мнению и подала документы в Могилевское училище олимпийского резерва.

Получая образование в этом учебном заведении, девушка продолжает покорять спортивные вершины. В декабре в соревнованиях на Кубок Беларуси, которые проходили в Минске, Татьяна поднялась на

третье место пьедестала. А уже в январе, на чемпионате Республики Беларусь по вольной борьбе, заработала «серебро».

Эта победа далась девушке нелегко: состязаться пришлось с гораздо более именитыми спортсменками, имеющими значительно превосходящий ее опыт (соперницы были до 30 лет). Но награда за труды соответствующая. Благодаря в том числе и успешному выступлению Татьяны, Могилевская область опередила в командном первенстве минчан на 61(!) очко и стала безоговорочным лидером соревнований. А сама девушка будет выступать либо на чемпионате мира или чемпионате Европы (решит руководство Белорусской федерации борьбы), ведь она является не только мастером спорта, но и членом Национальной сборной Беларуси.





Таким успехам землячки можно только порадоваться. А когда соревнования будут транслироваться по телевидению, горецкие любители спорта смогут поболеть за «нашу Таню».

Дмитрий МАХОМЕТ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА