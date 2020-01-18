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Амстердам выкупит долги молодёжи, чтобы избавить её от стресса и дать новую жизнь

18.01.2020 14:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В европеский странах, да и не только, есть такая печальная тенденция: долги молодых людей растут, а это мешает им вливаться в рынок труда или получать высшее образование. О своей молодежи Амстердам решил позаботиться сам: город выкупит долги своих граждан, чтобы предложить им новый старт. Об этом пишет The Guardian.

Пробный проект стартует в феврале. Схема такая: муниципальный кредитный банк выкупит у кредиторов долги молодых жителей города – как стимул для передачи долга в банк муниципалитета им выплатят по 750 евро. Те, кто присоединиться к программе, получат новый займ для погашения долга в соответствии с их возможностями. 

Однако молодежи придется немного потрудиться. Большую часть их долгов аннулируют, если они пройдут какое-нибудь обучение и покажут успехи в учебе. А еще придется серьезно разобраться со своими финансовыми проблемами. Каждому участнику проекта выделят персонального тренера, вместе с которым он будет составлять план действий по выходу из долговой ямы. Власти Амстердама считают, что молодые люди с нестабильными доходами не всегда способны перераспределить свои финансы и расплатиться с кредиторами.

«Долги вызывают сильный стресс. Что касается молодых людей, долги часто напрямую влияют на их будущее», – сказал заместитель мэра Амстердама Маржолайн Мурман. По его мнению, многие молодые жители Амстердама взяли деньги в долг из-за проблем или недостаточной финансовой осведомленности. «Поэтому сейчас мы поможем им начать все сначала», – заключила Мурман.

 
 
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В европеский странах, да и не только, есть такая печальная тенденция: долги молодых людей растут, а это мешает им вливаться в рынок труда или получать высшее...
 
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