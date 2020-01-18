Polskie Radio: Белорусы разочаровываются в России

Андрея Вардомацкого было проведено социологическое исследование, оценивающее отношение белорусов к Союзу с Россией, пишет ИноСМИ с ссылкой на Польское радио (Polskie Radio). «Белорусской аналитической мастерской» под руководством профессора Варшавского университетабыло проведено социологическое исследование, оценивающее отношение белорусов к Союзу с Россией,ИноСМИ с ссылкой на Польское радио (Polskie Radio).





Циклическое обострение отношений между Москвой и Минском, вызванное желанием России углубить так называемую «интеграцию», интересует научное сообщество Польши. Центр исследований Восточной Европы Варшавского университета организовал презентацию результатов социологического исследования о геополитических ориентациях белорусского общества. Данное исследование представляет многолетний директор учреждения, известный польский советолог Ян Малицкий:





В Центре исследований Восточной Европы Варшавского университета работает самая большая академическая единица, которая заниматься исключительно изучением Беларуси и белорусов — Секция белорусских исследований. В нем работает одиннадцать ученых, граждан Беларуси, которые комплексно изучают эту страну. Стоит вспомнить, что в свое время эти ученые по политическим мотивам были уволены из Гродненского университета имени Янки Купалы. Польское государство оказало им помощь.









Именно в нашем Центре, в Секции белорусских исследований, работает профессор Андрей Вардомацкий, который руководит «Белорусской аналитической мастерской». На протяжении долгих лет профессор Вардомацкий проводит социологические исследования общественного мнения белорусов. Центр исследований Восточной Европы ежегодно выдает соответствующий бюллетень с результатами этих исследований.













Сейчас начало 2020 года, завершился год 2019 и заново, как бумеранг вернулась тема, выживет ли Беларусь или все-таки нет. В очередной раз Россия и Беларусь ведут переговоры об углублении интеграции. В Минске сложилась плохая экономическая ситуация, а Москва продолжает оказывать на него давление.





Также как десять и пятнадцать лет назад возникает вопрос — войдет ли Белоруссия в состав России? О том, что думают по этому поводу белорусы, можно узнать из нового исследования профессора Андрея Вардомацкого. Социологические исследования были проведены «Белорусской аналитической мастерской» под его руководством.





Анализируя полученные данные, можно проследить тренд на сокращение числа сторонников союза с Россией. Сейчас эту идею поддерживает 54,5% опрошенных, это на 10 пунктов меньше по сравнению с опросами годовой давности. В свою очередь, доля тех, кто выбрал улучшение отношений с Европейским союзом, сейчас составила 25%. Характерно, что наблюдается увеличение этого показателя только на 5%. Профессор Андрей Вардомацкий рассказывает про методологию своего исследования:





Все будет зависеть от медийной ситуации в Беларуси. Если та будет иметь такую же окраску, как и сейчас, то число сторонников более плотной интеграции с Россией будет снижаться, а число сторонников сближения с Европейским союзом, наоборот, увеличиваться.





Белорусский политолог, руководитель аналитического центра «East» Андрей Елисеев в своем видение того, почему же в Беларуси сокращается число приверженцев тесного союза с Россией, соглашается с профессором Вардомацким.





На фоне смены трендов в отношении белорусов к России, угроза независимости «синеокой», исходящей именно от путинского режима, становиться все более актуальной. По крайней мере так считает старший аналитик правительственного аналитического центра Ośrodek Stduiów Wschodnich Камиль Клысиньский:









Потенциальная угроза независимости Беларуси действительно существует. Россия продолжает оказывать давление на Беларусь, она до сих пор остается достаточно сильным игроком. Видно, что обе стороны имеют серьезные проблемы даже с согласованием общей позиции по мелким вопросам. Что же говорить о создании новых (подчеркиваю новых) надгосударственных органов? Это очень долгий и сложный процесс, который целенаправленно будет саботироваться белорусской стороной.





Несмотря на то, что в Беларуси уже давно не работают основные механизмы демократического общества, мнение белорусов имеет некое влияние на решения, принимаемые как в Минске, так и в Москве.



