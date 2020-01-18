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Из-за протестов против интеграции беларуского блогера осудили на 60 суток. Это рекорд
Источник материала: KYKY>
Беларускому блогеру Дмитрию Козлову, известному под ником «Серый Кот», назначили еще один
Парень попал в оршанский изолятор временного содержания 26 декабря прошлого года. 9 января его ждали после 15-суточного ареста. Но на свободу он так и не вышел, потому что как раз в тот день суд Орши и Оршанского района постановил наказать его следующим, вторым подряд 15-суточным арестом – за участие в акциях против «углубленной интеграции» 21 декабря.
На следующий день, 10 января, его снова судили, теперь за участие в минских протестах 20 декабря. Постановление суда – третий арест на 15 суток. 13 января судебный конвейер продолжался, и Дмитрий Козлов был осужден на 15 суток уже в четвертый раз — за призывы в социальных сетях на собрание в Минск 29 декабря. Таким образом, за решеткой «Серый Кот» должен отбыть 60 суток.
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Беларускому блогеру Дмитрию Козлову, известному под ником «Серый Кот», назначили еще один максимальный аминистративный арест – 15 суток, сообщает racyja.com со...
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