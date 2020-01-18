Из-за протестов против интеграции беларуского блогера осудили на 60 суток. Это рекорд

Источник материала: KYKY

Беларускому блогеру Дмитрию Козлову, известному под ником «Серый Кот», назначили еще один максимальный аминистративный арест – 15 суток, сообщает racyja.com со ссылкой на правозащитника Павла Левинова. Таким образом, Козлова осудили уже по четырем административным протоколам. В заключении блогер проведет в сумме 60 суток.

Парень попал в оршанский изолятор временного содержания 26 декабря прошлого года. 9 января его ждали после 15-суточного ареста. Но на свободу он так и не вышел, потому что как раз в тот день суд Орши и Оршанского района постановил наказать его следующим, вторым подряд 15-суточным арестом – за участие в акциях против «углубленной интеграции» 21 декабря.

На следующий день, 10 января, его снова судили, теперь за участие в минских протестах 20 декабря. Постановление суда – третий арест на 15 суток. 13 января судебный конвейер продолжался, и Дмитрий Козлов был осужден на 15 суток уже в четвертый раз — за призывы в социальных сетях на собрание в Минск 29 декабря. Таким образом, за решеткой «Серый Кот» должен отбыть 60 суток.

Как рассказал «Белсату» правозащитник Игорь Казмерчак, в беларуской административной практике это рекорд. При этом преследование блогера не закончено. Его ждет еще ряд судов. «На 27 января у него намечен очередной суд, который переносился два раза. Это за участие в акции 8 декабря. И еще у него два протокола за призывы к участию в акциях. За каждую акцию отдельный протокол, соответственно, еще три суда однозначно ждут. А какие результаты судов – или штраф, или арест – неизвестно. Сам Дмитрий во время встречи с адвокатом сказал, что ждать его стоит только на праздники в мае», – сказал Казмерчак.