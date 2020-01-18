Как победить военкомат? Через суд

В октябре 2019 года Лепельский районный военкомат вызвал Александра Овсяникова на медицинскую комиссию для призыва в Вооруженные силы, хотя 24-летний мужчина имел на руках отсрочку от призыва до 2023 года. Дело в том, что он живет в поселке Боровка Лепельского района с матерью – инвалидом второй группы, за ней требуется наблюдение и постоянный уход.





19 ноября представители «Правовой помощи населению» встретились с военным комиссаром Лепельского и Ушачского района по поводу прохождения призывной комиссии призывником Александром Овсяниковым.



После многочисленных медкомиссий 29 ноября Лепельский райвоенкомат все-таки отменил отсрочку. Молодой человек не согласился с действиями военкомата и обжаловал его действия в суде.17 января суд Лепельского района удовлетворил жалобу призывника Александра Овсяникова. Суд также признал неправомерным решение Лепельского райвоенкомата, отменившим предоставление отроки на призыв в армию по состоянию здоровья. Александр Овсяников имеет отсрочку от призыва до 2023 года по уходу за своей матерью, страдающей шизофренией. Однако 29 ноября 2019 года Лепельская районная призывная комиссия отменила отсрочку, выданную ранее. Представители военкомата заявили, что за матерью призывника может ухаживать бывший муж, с которым даже не разговаривали и который уже давно обзавелся новой семьей.17 января биологический отец Александра Овсяникова заявил в суде, что у него новая семья, а потому ухаживать за бывшей женой он не в состоянии.

«МРЭК не выдает заключений об уходе инвалидам 2-й группы»

- Военкомат ссылался за заключение МРЭК 1999 года, но свидетели, среди которых присутствовали и врачи-психиатры, заявляли, что судебная экспертиза имеет большую юридическую силу, чем заключение МРЭК. Призывная комиссия выносила решение об отмене моей отсрочки только на основании заключения МРЭК, согласно которому моя мать якобы не нуждается в постороннем уходе, хотя в самом документе не указано: нуждается моя мать в постороннем уходе или не нуждается. МРЭК не выдает подобных заключений инвалидам 2-й группы, - рассказал А.Овсяников. – Более того, сегодня отец пришел в суд и четко сказал: я не буду ухаживать за бывшей женой, потому что у меня есть своя семья.





- Мы доказали в суде, что заседание районной призывной комиссии прошло в засекреченном режиме, меня туда не приглашали. Хотя выдали мне повестку, согласно которой я присутствовал (!) на заседании призывной комиссии. Вначале представитель военкомата заявлял, что это я подписал пов ку; вызвали другого свидетеля по делу, которая сказала, что она подписала повестку; а в итоге выяснилось, что повестку подписал третий человек. И как это тракту овное онодательство? – задается риторическим вопросом А.Овсяников.

«Это проблема не одного призывника Овсяникова»

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек, который представлял в суде интересы Александра Овсяникова, высказался, что есть и радость, и огорчения по этому поводу.





- С одной стороны мы рады, что восторжествовала справедливость в суде. Я давно не присутствовал на судебном процессе в такой дружеской атмосфере, когда суд удовлетворял практически все ходатайства. Мне этот процесс напомнил суд в маленьком городке Тулалип штата Вашингтон, в котором я участвовал в качестве наблюдателя. Мы были удивлены, с каким вниманием, тактом и уважением к каждой из сторон относился судья, который ставил задачу примирить стороны, а не развести по разные стороны.









Огорчило меня, что представители военкомата, местной администрации воспринимали встречали нас упреками, что мы, мол, много пишем жалоб в разные инстанции. Хотя претензий к самим работникам военкомата нет, поскольку они выполняли техническую работу, которая определена их внутренними распоряжениями, приказами. Проблема в том - нет компромисса между государственными структурами и людьми. Если бы прислушивались к нашим законным доводам, то и суда не было. Плохо, что мы относимся к друг другу с таким недоверием, обидами. Печально, что нет согласия в обществе. Тем более по вопросу о безопасности страны.





- Как вы думаете, военкомат будет обжаловать решение суда?





- Возможно. Но сегодняшний процесс показал, что эта проблема не одного призывника Овсяникова, такая система отбора солдат в армию, где действуют старые лекала советской армии. Сейчас нехватка молодежи, поэтому вместо того, чтобы как-то изменять армию, делать её более презентабельной для молодежи, социально защищенной, военное руководство не предпринимает шагов для открытости армии и реформам. А это значит, что проблема с призывной молодежью будет обостряться с каждым годом, и думаю, что после этого суда, многие родители призывников возьмут эту судебную практику на контроль.



