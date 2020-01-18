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Зеленский: даю шанс молодому правительству, но при этом требую принять ряд мер

18.01.2020 15:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Украине остается открытым вопрос о будущем составе кабинета министров. Таков итог встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который 17 января просил освободить его от должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленский: даю шанс молодому правительству, но при этом требую принять ряд мер

Глава государства отметил, что дает шанс молодому правительству, но при этом потребовал принять ряд мер.

Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины

Речь идет о подготовке новой концепции зарплат в правительстве и государственных структурах, о частичном обновлении состава кабмина и о реструктуризации некоторых министерств. До 4 февраля Зеленский ожидает от Гончарука промежуточный отчет о проделанной работе.

Зеленский: даю шанс молодому правительству, но при этом требую принять ряд мер

Люди в материале: Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
 
 
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Новости Украины. В Украине остается открытым вопрос о будущем составе кабинета министров. Таков итог встречи президента Украины Владимира Зеленского с...
 
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