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Зеленский: даю шанс молодому правительству, но при этом требую принять ряд мер
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Украине остается открытым вопрос о будущем составе кабинета министров. Таков итог встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который 17 января просил освободить его от должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что дает шанс молодому правительству, но при этом потребовал принять ряд мер.
Речь идет о подготовке новой концепции зарплат в правительстве и государственных структурах, о частичном обновлении состава кабмина и о реструктуризации некоторых министерств. До 4 февраля Зеленский ожидает от Гончарука промежуточный отчет о проделанной работе.
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Новости Украины. В Украине остается открытым вопрос о будущем составе кабинета министров. Таков итог встречи президента Украины Владимира Зеленского с...
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