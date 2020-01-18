ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фермеры Германии перекрыли тракторами дороги. Они протестуют против экологических норм

18.01.2020 15:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Германии сотни тракторов перекрыли автомобильные дороги. Колонны транспортных средств выстроились в Баварии, Бадене, Вюртемберге, Бремене и Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры Германии перекрыли тракторами дороги. Они протестуют против экологических норм

Таким образом фермеры выражали свое недовольство установленными в стране экологическими нормами. В частности, протестующие обеспокоены будущим сельскохозяйственной отрасли.

Фермеры Германии перекрыли тракторами дороги. Они протестуют против экологических норм

В Германии это уже не первый случай тракторной забастовки. В октябре 2019 года фермеры уже препятствовали движению транспорта во многих городах.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. В Германии сотни тракторов перекрыли автомобильные дороги. Колонны транспортных средств выстроились в Баварии, Бадене, Вюртемберге, Бремене и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не давить. Валерий Дидюля и его жена рассказали, как воспитывают 5-летнюю дочь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика