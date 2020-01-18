Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 17 января 2020 года, вечером в Бресте на нерегулируемом пешеходном переходе произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода.







По предварительной информации: 17.01.2020 около 18:00 52-летний водитель, управляя автомобилем марки «Фольксваген Джетта», двигался по улице 17-го сентября, в направлении проспекта Машерова.

На пересечении с боковым проездом проспекта, водитель совершил наезд на 12-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

После происшествия водитель самостоятельно доставил мальчика в медицинское учреждение для оказания помощи. Ребёнок госпитализирован.

Проводится проверка.