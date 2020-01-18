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На нерегулируемом пешеходном переходе произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода
18.01.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 17 января 2020 года, вечером в Бресте на нерегулируемом пешеходном переходе произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода.
На пересечении с боковым проездом проспекта, водитель совершил наезд на 12-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
После происшествия водитель самостоятельно доставил мальчика в медицинское учреждение для оказания помощи. Ребёнок госпитализирован.
Проводится проверка.
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Вчера, 17 января 2020 года, вечером в Бресте на нерегулируемом пешеходном переходе произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода. По предварительной...
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