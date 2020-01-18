|
В Японии трех человек ранили при нападении на ресторан
18.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Японии три человека
Сегодня утром четыре человека, вооруженные ножами, ворвались в ресторан и потребовали вызвать старшего по должности. Затем они ранили трех сотрудников и скрылись с места преступления.
По информации полиции, ранения одного из сотрудников тяжелые, но угрозы для жизни нет, у остальных — легкие.
Полиция возбудила дело о покушении на убийство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Японии три человека ранены в результате нападения на ресторан в токийском районе Синдзюку. Сегодня утром четыре человека, вооруженные ножами, ворвались в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)