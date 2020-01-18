В Японии трех человек ранили при нападении на ресторан

Источник материала: Вороновская газета





В Японии три человека ранены в результате нападения на ресторан в токийском районе Синдзюку.

Сегодня утром четыре человека, вооруженные ножами, ворвались в ресторан и потребовали вызвать старшего по должности. Затем они ранили трех сотрудников и скрылись с места преступления.

По информации полиции, ранения одного из сотрудников тяжелые, но угрозы для жизни нет, у остальных — легкие.

Полиция возбудила дело о покушении на убийство.