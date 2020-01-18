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Площадка «Мотовело» подешевела на 9 млн

18.01.2020 15:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Производственная площадка ОАО «Мотовело» выставлена на торги в третий раз — аукцион назначен на 12 февраля, стоимость производственного комплекса снижена до 80,3 млн рублей (с 89 млн в октябре 2019 года).



Организатор торгов — Центр промышленной оценки.

Напомним, общая площадь земельного участка ОАО «Мотовело» — 27,5 га, большинство площадей сдается в аренду.

Как сообщалось, на территории ОАО «Мотовело» планируется открыть технопарк, включающий участки экспериментального наукоемкого производства, научно-исследовательские лаборатории, выставочный комплекс, промотель, гостиницу.

Проект развития территории предусматривает, что после реконструкции производственные площади сократятся до 69,9%, озеленение до 0,8%, дорожная сеть, наоборот, расширится до 22,5%. Разработчик проекта — УП «Минскградо», заказчик — комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
 
 
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Производственная площадка ОАО «Мотовело» выставлена на торги в третий раз — аукцион назначен на 12 февраля, стоимость производственного комплекса снижена до 80,3...
 
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