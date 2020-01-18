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Вэн Volkswagen T6.1 стал мощнее после визита в бюро ABT

18.01.2020 15:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Появившийся в европейской продаже обновленный Volkswagen T6.1 (в зависимости от вариации известный также как Caravelle, Multivan и Transporter) получил пакет доработок от немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline.


Тюнеров ничуть не смутил двухлитровый турбодизель TDI под капотом однообъемника. C помощью фирменного модуля управления ABT Engine Control отдача 150-сильной версии дизеля выросла до 180 лошадиных сил, а крутящий момент увеличился с 340 Нм до 400 Нм.


Кроме того, в настоящий момент компания готовит форсированный вариант топовой версии дизеля, который в штатном исполнении на T6.1 развивает 199 сил и 450 Нм. Он будет готов к марту — немцы обещают прирост в 27 сил (до 226 «лошадок») и 40 Нм (до 490 Нм).



Кроме того, программа доработок включает установку регулируемой подвески Bilstein, позволяющей уменьшать дорожный просвет на 40−70 мм (позже ABT предложит для вэна еще один подвесочный комплект с собственными пружинами), а также комплект оригинальных колесных дисков диаметром 19 или 20 дюймов.

 
 
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Появившийся в европейской продаже обновленный Volkswagen T6.1 получил пакет доработок от немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline.
 
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