Эво Моралес назвал свою главную политическую ошибку

"Моей ошибкой было снова выдвигаться. Но это было решение народа, и я принял предложение выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок в соответствии с конституцией", - сказал он, отвечая на вопрос, что он считает "своей самой большой политической ошибкой за 14 лет президентства".





"Мне следовало отказаться от предложения. Но мы победили в первом туре выборов", - добавил Моралес, который занимал высший государственный пост с января 2006 года по ноябрь 2019 года.



