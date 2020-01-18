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Под Скиделем Audi превратился в груду металла после столкновения со стоящей фурой
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель Audi врезался в стоящую фуру на трассе М6 около Скиделя. Об этом
Авария произошла ночью 16 января. Предварительно установлено, что водитель фуры Renault из-за лопнувшего в полуприцепе колеса остановился на 251-м километре трассы М6. Мужчина включил аварийную сигнализацию и вышел из авто. В этот момент он увидел, как водитель Audi после опережения другого автомобиля начал перестраиваться в полосу, где стоит фура. 29-летний водитель легковушки попытался избежать столкновения с большегрузом, но это ему не удалось.
Пострадавшего водителя Audi отвезли в больницу, где ему поставили диагноз «алкогольное опьянение, травма головы, ушибы и ссадины».
В протоколе опроса мужчина пояснил, что в накануне вечером он находился в Щучине в компании друзей, где выпил 2 литра пива. Примерно через час он сел за руль автомобиля и поехал в Гродно.
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Медосвидетельствование показало, что водитель легковушки был пьян.
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