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В Минске ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного авто и попал под машину
Источник материала: Tut.by
В Минске ребенок попал под колеса автомобиля,
Наезд произошел в жилой зоне в районе дома № 132 по проспекту Рокоссовского днем 18 января. Предварительно установлено, что водитель BMW сбила 11-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованного автомобиля.
В результате ДТП ребенок получил травмы и для осмотра был доставлен в больницу.
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В результате ДТП ребенок получил травмы и для осмотра был доставлен в больницу.
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