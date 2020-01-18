В Минске ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного авто и попал под машину

Источник материала: Tut.by

В Минске ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Наезд произошел в жилой зоне в районе дома № 132 по проспекту Рокоссовского днем 18 января. Предварительно установлено, что водитель BMW сбила 11-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенок получил травмы и для осмотра был доставлен в больницу.