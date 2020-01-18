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В Минске ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного авто и попал под машину

18.01.2020 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске ребенок попал под колеса автомобиля, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Наезд произошел в жилой зоне в районе дома № 132 по проспекту Рокоссовского днем 18 января. Предварительно установлено, что водитель BMW сбила 11-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенок получил травмы и для осмотра был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы и для осмотра был доставлен в больницу.
 
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