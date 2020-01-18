В Конго пять человек погибли из-за неизвестной болезни

Как передает РИА Новости, об этом сообщает местное издание Actualite со ссылкой на власти.









Все заболевшие скончались в больнице небольшого конголезского города Кири. Глава министерства здравоохранения провинции Жан Клод Бола (Jean Claude Bola) заявил СМИ, что власти принимают все меры, чтобы определить эту "таинственную болезнь". По его словам, речь не идет о распространении лихорадки Эбола, о чем ходили слухи в округе. Представитель минздрава также сказал, что ситуация "находится под контролем", а на месте специалисты попытались разобраться в произошедшем.





"Мы с коллегами взяли несколько образцов и быстро доставили их в Национальный институт биомедицинских исследований (INRB) в (столицу - ред.) Киншасу для проведения соответствующих медицинских исследований, которые могут нам помочь более точно понять эту ненормальную ситуацию", - заявил изданию министр.









Он также указал, что в город Кири скоро должна прибыть группа специалистов института для "быстрого" ухода за всеми пациентами больницы и для того, чтобы установить вид болезни, унесшей жизни людей в этом регионе.



