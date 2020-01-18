Температура воздуха ночью будет от 5 градусов мороза до 1 градуса выше нуля, днем ожидается от минус 1 градуса до 4 градусов тепла.
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До 4 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 19 января
18.01.2020 17:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью будет от 5 градусов мороза до 1 градуса выше нуля, днем ожидается от минус 1 градуса до 4 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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