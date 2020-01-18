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Шнуров вспомнил всё: «Ленинград» дал «наказ» новому премьеру Мишустину

18.01.2020 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Петербургский музыкант Сергей Шнуров вновь откликнулся стихами на важные события, происходящие в России. После ухода в отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым лидер группы «Ленинград» дал «наказ» новому премьеру Михаилу Мишустину.


© Фото Сабины Наджафовой, ИА «Росбалт»

Петербургский музыкант Сергей Шнуров вновь откликнулся стихами на важные события, происходящие в России. После ухода в отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым лидер группы «Ленинград» дал «наказ» новому премьеру Михаилу Мишустину.

Шнуров вспоминает «плоды» политики властей: повышение пенсионного возраста и низкую оплату труда, «развал» сфер здравоохранения и просвещения, неоднозначную мусорную реформу, изоляцию страны из-за санкций. Однако во имя «престижа России» артист «разрешает» сменщику Медведева «уничтожить» образование и медицину и т. д. — лишь бы русские победили на «Евровидении».

«Пусть образование уничтожит, Нам и медицина ни к чему же, И зарплату можно еще ниже, Пусть всем будет несравненно хуже — Речь же о России и престиже. Я готов на пенсию хоть в сто лет, Сколько бы не переубеждали. Об одном мое сердечко колет — В Евровидении давно не побеждали», — зачитывает Шнуров в Instagram.

Он призывает народ сплотиться против не всем в РФ желанных европейских ценностей: «Люди! Поднимайтесь, все, пора! Русский гимн на конкурсе пусть грянет И взлетят ушанки-шапочки. Ура!»

Музыкант также шутит над Мишустиным, реагируя на сообщения в СМИ о том, что тот якобы написал музыку на песни Георгия Лепса. «Вдоль трубы пакетик ветер гонит. Через много-много-много лет, А в земляночке на мусор-полигоне Распивают «Рюмку на столе», — сказано в сочинении.


Российское правительство ушло в отставку. Этому предшествовало послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства анонсировал масштабную перекройку системы госуправления. Для бывшего премьера Дмитрия Медведева специально создали должность в Совбезе. Возглавить правительство Путин предложил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину.
 
 
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Петербургский музыкант Сергей Шнуров вновь откликнулся стихами на важные события, происходящие в России. После ухода в отставку правительства во главе с Дмитрием...
 
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