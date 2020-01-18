Дмитрий Калачев о запутанной ситуации в могилёвском клубе

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«ПБ» Егору Бачило о запутанной ситуации. Экс-игрок и директор «Днепра» (в том числе спортивный) Дмитрий Калачев сегодня является заместителем председателя Могилевской областной федерации футбола. Функционер, который вскоре станет директором вновь переименованного могилевского клуба, вступающего в сезон-2020, рассказал корреспондентуЕгору Бачило о запутанной ситуации.





Нынешний клуб создан на базе юридического лица, под которым выступал тот, классический, «Днепр»?





Нет, это совершенно иная структура. ГУ — государственное учреждение. А то юрлицо поглотил Владимир Тельпук, когда путем реорганизации клуба стал его полноправным хозяином.





Его «Дняпро» ликвидирован?





Еще нет. Но работников клуба там почти не осталось. И вскоре начнется процедура ликвидации с последующим банкротством.









А Владимир Тельпук мог передать городу права на клуб, чтобы «Днепр» начал сезон в первой лиге?





Он хотел это сделать, но с условием, что власти Могилева возьмут на себя все его долги. А их, как известно, несколько сотен тысяч долларов. Поэтому город принял решение создавать новый клуб, который будет выступать во второй лиге. При этом он унаследует всю историю того, старого, «Днепра».



