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Дмитрий Калачев о запутанной ситуации в могилёвском клубе

18.01.2020 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Калачев: Тельпук хотел, чтобы власти Могилева взяли на себя все его долги. А их, как известно, несколько сотен тысяч долларов


Фото: vk.com/mogilevskiydnepr

Экс-игрок и директор «Днепра» (в том числе спортивный) Дмитрий Калачев сегодня является заместителем председателя Могилевской областной федерации футбола. Функционер, который вскоре станет директором вновь переименованного могилевского клуба, вступающего в сезон-2020, рассказал корреспонденту «ПБ» Егору Бачило о запутанной ситуации.

Нынешний клуб создан на базе юридического лица, под которым выступал тот, классический, «Днепр»?

Нет, это совершенно иная структура. ГУ — государственное учреждение. А то юрлицо поглотил Владимир Тельпук, когда путем реорганизации клуба стал его полноправным хозяином.

Его «Дняпро» ликвидирован?

Еще нет. Но работников клуба там почти не осталось. И вскоре начнется процедура ликвидации с последующим банкротством.


А Владимир Тельпук мог передать городу права на клуб, чтобы «Днепр» начал сезон в первой лиге?

Он хотел это сделать, но с условием, что власти Могилева возьмут на себя все его долги. А их, как известно, несколько сотен тысяч долларов. Поэтому город принял решение создавать новый клуб, который будет выступать во второй лиге. При этом он унаследует всю историю того, старого, «Днепра».
 
Теги: Могилев
 
 
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Калачев: Тельпук хотел, чтобы власти Могилева взяли на себя все его долги. А их, как известно, несколько сотен тысяч долларов
 
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