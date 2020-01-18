Белорусы предлагают властям изменить закон об обращениях









Соответствующая петиция сейчас обсуждается на сайте проекта.





«Популярность обращений в госорганы среди граждан Беларуси растет, а соответствующее законодательство не менялось уже много лет. Тем временем необходимость изменений давно назрела», — объясняют создатели проекта.





Основываясь своем опыте работы с обращениями в госорганы в Беларуси, в Petitions.by предлагают внести ряд изменений в законодательство, которые помогут гражданам реализовывать свои конституционные права и сделают работу госорганов с обращениями более эффективной.





«В конечном итоге это будет способствовать повышению качества жизни людей в Беларуси», — отмечается в пресс-релизе.





на странице петиции , там же можно ознакомиться с его финансово-экономическим обоснованием. Полный текст проекта Закона о внесении изменений в Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» размещен, там же можно ознакомиться с его финансово-экономическим обоснованием.





Кратко предложения от Petitions.by звучат следующим образом.





Создать институт петиций.

Пока термина «петиция» вообще нет в законодательстве. Авторы проекта определяют петицию как «коллективное электронное обращение, содержащее предложения по совершенствованию законодательства и решению актуальных экономических, политических и социальных вопросов общества и государства».





Закрепить петицию в качестве механизма реализации права граждан на законодательную инициативу.

Сейчас, чтобы инициировать изменения в законодательство, граждане должны собрать 50 тыс. подписей и пройти сложную процедуру. В то же время граждане могут вносить проектные предложения в Советы депутатов. Petitions.by предлагает упростить схему: обязать депутатов рассматривать петиции об изменении законов при условии, что те набрали определенное число подписей.





Обязать госорганы рассматривать самые массовые петиции особенно тщательно.

Если петиция набрала 1000 и больше подписей, то госорган, рассматривающий такое обращение, должен не только организовать выезд на место, но и провести общественное обсуждение со всеми заинтересованными, в том числе онлайн, и создать специальную комиссию, уверены в Petitions.by.





Сделать рассмотрение обращений обязательным не только для госорганов, но и для негосударственных организаций.

По словам руководителей проекта, организации часто умышленно игнорируют петиции на м основании, что они не являются госорганами, в то же время это может быть акционерное общество со 100% долей государства. Чтобы решить проблему, предлагается для начала обязать все организации рассматривать хотя бы петиции, собравшие больше 1000 подписей.





Обязать госорганы размещать рубрику или поле для отправки электронных обращений на главной странице сайта.

Часто на официальных сайтах пользователям очень сложно отыскать страницу, с которой можно отправить обращение, даже если искать ее специально, отмечают в Petitions.by.





Продлить сроки рассмотрения обращений.

Сейчас по закону госорган должен ответить на обращение в течение 15 дней, а если нужна дополнительная проверка — то в течение месяца. По мнению авторов законопроекта, во многих случаях этого мало, лучше дать больше времени, чтобы проблема была решена, чем получить отписку. Предлагается дать возможность заявителю право самому установить срок рассмотрения его обращения, превышающий один месяц.





Уточнить порядок работы с массовыми обращениями.

Сегодня, если госорган получил больше 10 обращений по одной проблеме, они признаются массовыми, и можно не отвечать каждому заявителю, а опубликовать ответ на сайте. Однако нужно ограничить период времени, за который должны поступить обращения, чтобы их учли как массовые. Также сегодня заявителя не уведомляют, что его обращение признано массовым и ответ нужно искать на сайте, что создает проблемы. Кроме того, нужно установить срок хранения ответов на сайте — например, 5 лет, как у официальной переписки.





Ввести возможность при обращении указывать не адрес проживания, а идентификационный номер.

Сейчас гражданин под обращением пишет свое ФИО, адрес, телефон и емэйл. Если можно будет заменить адрес на идентификационный номер, это снизит риск, что кто-то под своим именем укажет чужой адрес, кроме того, адреса не будут «засвечены» в случае утечки данных.





Дать возможность должностным лицам госорганов проводить прием граждан не только лично, но и онлайн, по видеоконференцсвязи.

При этом предлагается закрепить возможность для граждан подать на онлайн-приеме устное обращение, как на обычном приеме.





Сейчас на Petitions.by ведется онлайн-обсуждение законопроекта, после этого — в начале марта — будет начат сбор подписей. Затем петиция будет направлена в Палату представителей и Администрацию президента.



