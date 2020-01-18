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«Белнефтехим» снова увеличивает цены на топливо
18.01.2020 18:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Концерн «Белнефтехим» 19 января преподнес белорусским автомобилистам на крещение очередной уже третий «подарочек» в 2020 году, увеличив стоимость топлива на заправках на 1 копейку.
Стоит отметить, что концерн «Белнефтехим» проявляет в 2020 году не приятное для автомобилистов постоянство, еженедельно повышая стоимость топлива на заправках ровно на 1 копейку.
Как сообщается
С 19 января 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,67 рублей, АИ-95-К5-Евро – 1,77 рублей, АИ-98-К5-Евро – 1,99 рублей, ДТ – 1,77 рублей.
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Концерн «Белнефтехим» 19 января преподнес белорусским автомобилистам на крещение очередной уже третий «подарочек» в 2020 году, увеличив стоимость топлива на...
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