«Белнефтехим» снова увеличивает цены на топливо

Источник материала: Ежедневник





Концерн «Белнефтехим» 19 января преподнес белорусским автомобилистам на крещение очередной уже третий «подарочек» в 2020 году, увеличив стоимость топлива на заправках на 1 копейку.

Стоит отметить, что концерн «Белнефтехим» проявляет в 2020 году не приятное для автомобилистов постоянство, еженедельно повышая стоимость топлива на заправках ровно на 1 копейку.

Как сообщается на сайте «Белнефтехим» в соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в январе 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются.

С 19 января 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,67 рублей, АИ-95-К5-Евро – 1,77 рублей, АИ-98-К5-Евро – 1,99 рублей, ДТ – 1,77 рублей.