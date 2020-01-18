ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Техасе изготовили батончик «Сникерс» весом более двух тонн

18.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Техасе изготовили батончик «Сникерс» весом более двух тонн

Сладость уже решили внести в Книгу рекордов Гиннесса.

Шоколадный батончик «Сникерс», длина которого составляет 3,5 метра, а вес — более двух тонн, сделали на принадлежащем компании «Марс» заводе в городе Уйэко (штат Техас).

Размер батончика в 43 раза превышает размер обычных «Сникерсов», которые можно купить на полках магазинов по всему миру. Чтобы его приготовить, понадобилось около 1,6 тонны шоколада и около 500 кг карамели, арахиса и нуги.

«Это сильно впечатляет, — заявил представитель справочника Майкл Эмприк. — Одна из моих любимых групп рекордов — это еда больших размеров, потому что она не только должна быть съедобной, но и представлять собой искусство инженерной мысли».

Идея сделать такой шоколадный батончик пришла сотрудникам завода в голову две недели назад, а для ее воплощения в жизнь понадобилась всего неделя. По мнению представителя бренда «Сникерс» Рууда Энгберса, этот батончик олицетворяет фразу «в Техасе все больше». 

Гигантский «Сникерс» не продают, а собираются разделить на множество кусочков и раздать сотрудникам компании «Марс» по всей стране.

sb.by

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сладость уже решили внести в Книгу рекордов Гиннесса. Шоколадный батончик «Сникерс», длина которого составляет 3,5 метра, а вес — более двух тонн, сделали на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доброе дело: один из минских баров бесплатно отдает шесть телевизоров. Куда обращаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика