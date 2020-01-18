В Техасе изготовили батончик «Сникерс» весом более двух тонн

Источник материала: Вороновская газета

Сладость уже решили внести в Книгу рекордов Гиннесса.

Шоколадный батончик «Сникерс», длина которого составляет 3,5 метра, а вес — более двух тонн, сделали на принадлежащем компании «Марс» заводе в городе Уйэко (штат Техас).

Размер батончика в 43 раза превышает размер обычных «Сникерсов», которые можно купить на полках магазинов по всему миру. Чтобы его приготовить, понадобилось около 1,6 тонны шоколада и около 500 кг карамели, арахиса и нуги.

«Это сильно впечатляет, — заявил представитель справочника Майкл Эмприк. — Одна из моих любимых групп рекордов — это еда больших размеров, потому что она не только должна быть съедобной, но и представлять собой искусство инженерной мысли».

Идея сделать такой шоколадный батончик пришла сотрудникам завода в голову две недели назад, а для ее воплощения в жизнь понадобилась всего неделя. По мнению представителя бренда «Сникерс» Рууда Энгберса, этот батончик олицетворяет фразу «в Техасе все больше».

Гигантский «Сникерс» не продают, а собираются разделить на множество кусочков и раздать сотрудникам компании «Марс» по всей стране.