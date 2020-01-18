Доброе дело: один из минских баров бесплатно отдает шесть телевизоров. Куда обращаться

«Друзья, дизайнерские идеи часто устаревают и со временем превращаются в обузу для бара и экологии. Нам верой и правдой служили 6 телевизоров по 32 дюйма. Но сейчас стало очевидно, что это лишние потребители электроэнергии, лишние вредители планеты», — написали работники бара.









Сотрудники заведения попросили не объяснять лишний раз, как им лучше распорядиться с телевизорами, а лучше просто дать номер телефона человека, который конкретно скажет, где и как можно разместить технику.





Доставку и установку заведение пообещало взять на себя.



