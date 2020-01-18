Гончаренко рассказал, зачем ЦСКА Шкурин и как он оказался в команде

Источник материала: Tut.by

Главный тренер ЦСКА белорус Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как в команде появился Илья Шкурин и как проходит его адаптация.



Лучший белорусский форвард прошлого сезона Илья Шкурин (в центре). Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Корреспондент вначале поздравил главного тренера команды с приобретением белоруса и поинтересовался, как он оценивает игровые качества нового игрока.

— На протяжении стольких сезонов было желание, чтобы к нам в команду пришел белорус, учитывая, сколько тренеров {из Беларуси} в нашем штабе. Но это не было самоцелью.

Многие думают, что эта инициатива исходила от меня или Ермаковича. Нет, это пришло из нашего клуба. Была просьба оценить вариант покупки и переговорить с людьми, которые его знают хорошо.

Это нам удалось буквально за два дня. Я считаю, что для нас это очень хорошая сделка. Те качества, которые есть у Ильи — он достаточно остойчивый, он агрессивный, он открывается вперед — это то, чего в наших матчах нам немного не хватало.

У нас очень большая нагрузка выпала на Федора Чалова, и может для него иногда будет пауза, чтобы он мог отдохнуть и с новыми силами подходить к следующим матчам.

Поэтому, надеемся, что Шкурин нам поможет. По первым тренировкам он производит очень приятное впечатление. Те качества, которые нам нужны, в его лице и появились.

Конечно, это все наши рассуждения и тренировки, надеюсь, что в официальный матчах он будет приносить нам пользу.

На ремарку корреспондента о том, Илья еще немного скромничает и вопрос, сколько времени вы ему отводите, чтобы влиться в коллектив, Виктор Михайлович заметил, что не видит какой-то особой скромности у Шкурина.

— Он и голы забивает, и правильно открывается. Нет какого-то пиетета к кому-то. Он играет для того, чтобы победить и чтобы забивать голы.

Отметим, что уже на одной из первых двухсторонок на сборах ЦСКА в Испании Илья Шкурин забил три гола.























