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Топливо на АЗС в Беларуси с 19 января дорожает на 1 копейку

18.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Топливо на АЗС в Беларуси с 19 января дорожает на 1 копейку

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,67, АИ-95-К5-Евро — Br1,77, АИ-98-К5-Евро — Br1,99, ДТ — Br1,77.

Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 19 января увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим».
 
Как пояснили в концерне, розничные цены на автомобильное топливо изменяются в соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в январе 2020 года.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,67, АИ-95-К5-Евро — Br1,77, АИ-98-К5-Евро — Br1,99, ДТ — Br1,77. Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 19 января...
 
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