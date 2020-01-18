Упрямый бездельник или дотошный моралист? Резонансная история в Кореличском районе

Источник материала: Ивьевский край

Коротко о ситуации

Недавно СМИ облетела новость о семье Бабакулыевых из Кореличского района. Их снимал телеканал ОНТ, об их истории писал TUT.by и другие интернет-источники.

Ажиотаж начался ещё в октябре прошлого года, когда выяснилось, что отец семейства Рустам Бабакулыев запретил своим троим детям, 9-класснику Аслану, 8-класснице Сабине и 3-класснице Карине, посещать школу. Объяснил отец такое решение тем, что семье не хватает денег, чтобы подготовить детей к учебе.





Глава этой большой семьи не работает уже 1.5 года. Утверждает, что в районе работы нет. А на старую работу его брать отказываются. История вышла стандартная для многих тружеников села: работать нужно было тяжело и много. Рустам Бабакулыев работал с 2011 года в сельхозорганизации погонщиком скота и мойщиком доильного блока. Работал 12 часов вместо положенных 8-ми, без выходных. Отпуск, по словам Рустама, ему также не предоставляли. Зарплата в 540 рублей мужчину не устраивала. После того, как многодетный отец отказался продлевать договор на таких условиях, его уволили. Конечно, восстановиться после этого на то же место не получилось. Ведь претензии работника к руководству оказались беспочвенными. Проверяя хронометраж работы выяснилось, что объем обязанностей можно выполнить не за 12 часов, а за 6-7. Поэтому логично было по новому договору ограничить рабочий день до 7 часов. Прежние условия оплаты и отдыха оставались неизменными. По словам работодателей, по поводу предоставления ему отпуска он никогда не обращался. Также после увольнения Рустам Бабакулыев ни разу не обращался в организацию по вопросу трудоустройства.

А вот в управлении по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома безработному неоднократно предлагали помощь в поиске работы. Причем, зарплата на некоторых вакантных должностях достигала до 900 рублей в месяц!

Однако мужчина настаивал на пересмотре дела о якобы незаконном увольнении. И вся семья продолжает жить на зарплату супруги Марины в 450 рублей.

По инициативе заместителя председателя Кореличского райисполкома Руслана Абрамчика на безвозмездной основе трое детей Бабакулыева были полностью укомплектованы к занятиям в школе. И к радости самих детей и их преподавателей в конце октября они благополучно вернулись к учёбе.









Неожиданное, или ожидаемое, продолжение

Утром 17 января на одном из новостных порталов появилась информация о том, что у семьи Бабакулыевых местные власти намереваются забрать детей в приют.

К слову, желание работать у главы семьи так и не появилось. Комиссия по делам несовершеннолетних и представители школы много раз приезжали навестить детей, но ни попасть в дом, ни договориться о чем-то так и не удалось.

В учреждении образования детей расспросили о ситуации в семье. Конечно, не хватает ни еды, ни денег даже на дрова... По коммунальным платежам у Бабакулыевых задолженность, в доме холодно: дети спят в куртках.

В школе для детей была разработана специальная программа, чтобы подтянуть их по всем предметам в связи с пропусками. Также дети здесь регулярно питаются: старшие - 2 раза в день, младшая девочка - 3 раза.

17 января в составе представителя комиссии по делам несовершеннолетних, инспектора РОВД, представителя Белорусского общества Красного Креста состоялась очередная попытка поговорить с Рустамом Бабакулыевым и оказать хоть какую-то помощь его семье. Продукты, которые ему привезли, мужчина не взял. Сказал, что их хватит только на один день. Конечно, представители комиссии оставили все на крыльце в надежде, что пакеты с едой заберут дети или супруга Марина. Ближе к вечеру этого же дня семье Бабакулыевых привезли кое-какие продукты из КСУП "Черняховский-Агро".





Очевидно, что эта история ещё не окончена.

На портале TUT.BY было множество комментариев. Они были разными. Кто-то поддержал мужчину, но большинство резонно было обеспокоено положением детей, оказавшихся заложниками сложившейся ситуации.

Журналисты "IK" также не остались равнодушными к происходящему.

И. Бутурля:

- За ситуацией, которая происходит в Кореличском районе, наблюдаю с самого начала. И с самого начала возмущена позицией отца, который обрекает своих детей на нищенское существование. Как мать детей, я просто не могу молчать! Ведь ради своего ребенка родители должны горы свернуть! А не то, чтобы просто работать и давать им самое насущное. Ведь это даже не обсуждается! И эта норма закреплена в Кодексе о браке и семье Беларуси.

У нас очень гуманная позиция государства. И ответственность за то, что дети не кормлены, не одеты и не обуты, несут все, кто угодно, но не родители. Если тебе (отцу) идут навстречу, кормят и одевают твоих детей, сделай и ты шаг вперед, отпусти свою злость и обиду, подумай, что твои дети страдают не только физически, но и морально. Ведь все самое главное в человеке закладывается в детстве. Все, что происходит теперь, обязательно скажется на жизни этих ребятишек в будущем. Об этом надо думать, а не о том, что "с работы меня незаконно уволили".

П. Подберезная:

- Есть такая категория людей, которые любыми средствами пытаются добиться какой-то ими же выдуманной мнимой справедливости.

Вот вам пример: появилась новость о том, что у жителя Кореличского района Рустама Бабакулыева местные власти намереваются забрать детей в приют. Сам глава семьи не работает уже два года и работу искать не собирается. Он уверяет: его уволили незаконно и требует восстановления на прежнее место работы. Пока же семья живет на заработок супруги Рустама Марины, а это 450 рублей. Это, если кратко.

По факту мужчине не единожды районные власти предлагали трудоустройство. С весьма неплохим по сельским меркам заработком. Отказался. Ему нужна справедливость. А какая? Разве хороших работников увольняют просто так? Нет. А даже если и уволили, всегда можно найти достойную работу.

Но вот «глава семьи» предпочитает сидеть дома на диване... Он прекрасно знает политику нашего государства по отношению к несовершеннолетним, поэтому на его детей работают все – но не он. И вроде как все удачно складывается: дети накормлены, одеты, обуты, а главное – и работать не надо.

С мужем все понятно. Есть вопрос к Марине: зачем ей такой муж, который не приносит пользы ни деньгами, ни помощью по хозяйству? Скорее наоборот, только создает лишние проблемы.

А вообще, на мой взгляд, если семья действительно находится в столь плачевном положении, детей нужно признать нуждающимися в государственной защите. И пусть за это мнение на меня ополчатся хранители духовных скреп и морали.

Р. Рэй:

- Признаюсь честно, сложно найти правильные и, главное, не оскорбительные слова в адрес такой позиции Бабакулыева.

Мужчина возложил на плечи своей супруги всю тяжесть и ответственность за семью, главой которой он себя почему-то считает. Не так я себе представляю мужчину и отца многодетного семейства. Напрашивается главный вопрос: "Чем он так занят?!". На мой взгляд, это позиция эгоиста и нахлебника.

Да, можно и нужно любить себя! Нужно бороться с несправедливостью, когда она есть! Но если на кону благополучие твоей семьи и особенно твоих детей - это безответственно и аморально!

В таком положении люди благодарны за любые мало-мальски приемлемые варианты, потому что хотят исправить ситуацию, потому что чувствуют ответственность перед своей семьей.

Я понимаю, что присутствие в личной жизни и вторжение в частную собственность посторонними людьми - комиссиями, представителями школы и РОВД - не самое приятное. Но складывается ощущение, что Бабакулыев сам хотел и добивался такой "славы". Я бы лучше не детей изъяла, а отца из этой семьи. Думаю, при таком раскладе их дела пошли бы на поправку.

За предоставленную информацию спасибо сайту www.polymia.by