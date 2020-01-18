От слесаря до лифтера. Кого будут искать столичные предприятия на мини-ярмарках вакансий

Источник материала: Tut.by

В Минске с 21 по 23 января пройдет три мини-ярмарки вакансий. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Работу будут предлагать около 10 предприятий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто будет предлагать работу и какие вакансии сейчас есть у этих нанимателей.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Все мини-ярмарки будут работать с 10.00 до 12.00. Первая пройдет 21 января в отделе обслуживания граждан № 2, который находится по адресу проспект Любимова, 14. Искать работников в этот день будет ремонтно-реставрационный филиал ОАО «Минскремстрой», Филиал № 3 «Минский комбинат силикатных изделий» Белорусского цементного завода и ОАО «Минский мясокомбинат». К примеру, у последнего на сайте Общереспубликанского банка вакансий зарегистрировано 47 вакансий. Из последних — лифтер. Ему предлагают зарплату от 375 рублей и общежитие. Также предприятие ищет аппаратчика очистки сточных вод 4 разряда. Ему тоже обещают общежитие и зарплату от 563 рублей.

22 января ярмарка будет в отделе обслуживания граждан № 1 по улице Якуба Коласа, 69. Сюда придет УП «Минский метрополитен» и Моторвагонное депо Минск УП «Минское отделение Белорусской железной дороги».

У Минского метрополитена сейчас открыто 347 вакансий. Туда требуется 2 электромеханика средств радио и телевидения. Зарплата в объявлении указана от 1158 рублей. Еще предприятие ищет двух кассиров, которым готовы платить от 765 рублей, мастера службы пути и тоннельных сооружений с зарплатой 1185 рублей и десять дежурных по приему и отправлению поездов метрополитена с железнодорожным образованием, которым предлагают зарплату от 780 рублей.

Моторвагонное депо Минск УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» подало 70 объявлений о вакансиях. Там нужен электрогазосварщик 5 разряда. Ему предлагают зарплату от 720 рублей. Есть три свободных места для токарей 5 разряда, зарплата — от 650 рублей. Еще нужен слесарь-ремонтник 5 разряда со стажем работы 5 лет, платить будут от 619 рублей. Требование ко всем кандидатам — они должны быть без увольнения по дискредитирующим обстоятельствам.

Последняя мини-ярмарка пройдет 23 января в отделе обслуживания граждан № 3 по улице Щербакова, 32. В примут участие представители ОАО «Строймаш», Филиал «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс», ГП «ЖЭУ № 2 Заводского района Минска», ООО «Флайзис».

У ОАО «Строймаш», если смотреть в общереспубликанском банке вакансий, сейчас есть 21 предложение от нанимателей. Предприятию нужен формовщик ручной формовки 3−4 разряда. Зарплата прописана от 1000 рублей. Еще одна вакансия с такой же зарплатой предлагается завальщику шихты в вагранки и печи 3−4 разряда. Также требуется слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 3−4 разряд, которому будут платить от 800 рублей.