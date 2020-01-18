Наши гандболисты обыграли чехов на чемпионате Европы

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по гандболу одержала первую победу в основном раунде чемпионата Европы в Австрии, одолев чехов со счетом 28:25.



Фото: handball.by

Белорусы на протяжени большей части матча вели в счете, но несколько раз по ходу матча чехи догоняли нашу команду. Ключевой стала последняя пятиминутка, которые подопечные Юрия Шевцова провели практически безупречно.

Беларусь: Солдатенко, Кишов; Бровко, Кулеш (3), Шилович (2), Пуховский, Никуленков (5), Шумак, Юринок (5), Баранов, Лукьянчук (1), Подшивалов, Королек (5), Вайлупов (6/2), Бохан, Гайдученко (1).

После трех туров Беларусь занимает пятое место в группе. Впереди матчи с Испанией (20.01) и Австрией (22.01).