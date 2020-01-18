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Наши гандболисты обыграли чехов на чемпионате Европы
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по гандболу одержала первую победу в основном раунде чемпионата Европы в Австрии, одолев чехов со счетом 28:25.
Белорусы на протяжени большей части матча вели в счете, но несколько раз по ходу матча чехи догоняли нашу команду. Ключевой стала последняя пятиминутка, которые подопечные Юрия Шевцова провели практически безупречно.
Беларусь: Солдатенко, Кишов; Бровко, Кулеш (3), Шилович (2), Пуховский, Никуленков (5), Шумак, Юринок (5), Баранов, Лукьянчук (1), Подшивалов, Королек (5), Вайлупов (6/2), Бохан, Гайдученко (1).
После трех туров Беларусь занимает пятое место в группе. Впереди матчи с Испанией (20.01) и Австрией (22.01).
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Сборная Беларуси по гандболу одержала первую победу в основном раунде чемпионата Европы в Австрии, одолев чехов со счетом 28:25.
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