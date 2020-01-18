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Путин выступил против бессрочного пребывания у власти

18.01.2020 19:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Путин выступил против бессрочного пребывания у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы.

Путин ответил на вопрос ветерана, который предложил решить «некоторые проблемы, связанные с Конституцией», и не ограничивать полномочия президента конкретным сроком. По словам ветерана, народ потом должен решить, продлевать работу главы государства или освободить его, «поблагодарив за сделанное».

Президент заявил, что понимает, с чем связано это пожелание.

«Это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю», — сказал Путин.

Но потом он вспомнил ситуацию, которая сложилась в середине 1980-х годов, «когда руководители страны один за одним, до конца дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти».

«Думаю, что лучше к такой ситуации, которая была в середине 1980-х годов, не возвращаться», — сказал Путин.

В начале 1980-х годов средний возраст членов Политбюро (высшего органа ЦК КПСС) достиг 70 лет. С 1982 по 1985 год из жизни ушли генсеки ЦК КПСС Леонид Брежнев (75 лет), Юрий Андропов (69 лет) и Константин Черненко (73 года). За эти пять лет также умерли глава правительства Алексей Косыгин (76 лет), главный идеолог партии Михаил Суслов (79 лет), министр обороны Дмитрий Устинов (76 лет), пишет РБК. 

 
 
 
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Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. В качестве...
 
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