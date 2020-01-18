Источник материала: Ежедневник





Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы.

Путин ответил на вопрос ветерана, который предложил решить «некоторые проблемы, связанные с Конституцией», и не ограничивать полномочия президента конкретным сроком. По словам ветерана, народ потом должен решить, продлевать работу главы государства или освободить его, «поблагодарив за сделанное».



Президент заявил, что понимает, с чем связано это пожелание.

«Это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю», — сказал Путин.

Но потом он вспомнил ситуацию, которая сложилась в середине 1980-х годов, «когда руководители страны один за одним, до конца дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти».

«Думаю, что лучше к такой ситуации, которая была в середине 1980-х годов, не возвращаться», — сказал Путин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин выступил против бессрочного пребывания у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. В качестве...

В начале 1980-х годов средний возраст членов Политбюро (высшего органа ЦК КПСС) достиг 70 лет. С 1982 по 1985 год из жизни ушли генсеки ЦК КПСС Леонид Брежнев (75 лет), Юрий Андропов (69 лет) и Константин Черненко (73 года). За эти пять лет также умерли глава правительства Алексей Косыгин (76 лет), главный идеолог партии Михаил Суслов (79 лет), министр обороны Дмитрий Устинов (76 лет), пишет