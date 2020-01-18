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Безопасно ли отдыхать в Египте? Мнение директора туркомпании
Источник материала: СТВ
Январь – время не только праздников и новых планов. Но и самый сезон отпусков. Менять мрачный зимний белорусский пейзаж на экзотику стало хорошей традицией. Туроператоры наперебой предлагают путевки за границу на любой вкус и кошелёк. Куда отправиться на зимний отдых и не разориться& Топ самых популярных направлений 2020 года привели в программе
Алина Калацкая, директор туристической компании:
Этой зимой большой популярностью пользуются экскурсионные туры в Грузию и Лапландию. Это отличный вариант для отдыха с детьми. Любителям горных лыж и активного зимнего отдыха советуем обратить внимание не только на украинские и польские курорты, но также на Андорру и Италию.
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Январь – время не только праздников и новых планов. Но и самый сезон отпусков. Менять мрачный зимний белорусский пейзаж на экзотику стало хорошей традицией....
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