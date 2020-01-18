Источник материала: Новости Волковыска

С 19 января 2020-го в Беларуси розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо вырастут на одну копейку.

Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,67 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,77 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,99 рубля, дизель – 1,77 рубля.

В концерне напомнили, что розничные цены на топливо корректируются в соответствии с принятой «Белнефтехимом» политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса белорусского рубля в январе.

Последний раз стоимость литра топлива выросла на одну копейку 12 января 2020 года.

Отметим, что увеличиваясь поэтапно на незначительную сумму за 2019 год стоимость топлива выросла на 13,3%.