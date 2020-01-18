В Ганцевичах появился новый пункт для сбора крышек

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В субботу, 18 января, в городском парке представлена новая конструкция для сбора крышек. Идея такого метода сбора вторсырья принадлежит куратору проекта «Новая жизнь в обмен за крышечки» в Ганцевичах Ольге Зажеко. А воплотить замысел помогло православное братство, действующее при Свято-Тихоновском храме под руководством священника Виталия Устимчука.









Благодаря установке данного спецконтейнера каждый желающий сможет в любое время, прогуливаясь по скверу, забросить крышки в конструкцию, тем самым стать причастным к доброму делу. Металлическое сердце только за сегодняшний день пополнилось пятью килограммами крышек.









– В рамках социального проекта с экологической составляющей «Новая жизнь в обмен на крышечки» мы собираем пластиковые крышки в специальные контейнеры, установленные в торговых и иных объектах. После чего передаем вторсырье перерабатывающим предприятиям на платной основе. И оказываем помощь больным детям и взрослым за счет средств, полученных от продажи вторсырья (приобретение медикаментов, мединвентаря и медоборудования), – информирует Ольга Зажеко. – За прошлый год ганцевчане собрали около 150 кг крышечек, 60 кг из которых передали перерабатывающим предприятиям. Остальные же находятся у нас в Ганцевичах. Дело в том, что в Минске есть проблемы со складами, поэтому по возможности собранные крышечки кураторы проекта хранят у себя. И только перед закрытием сбора в течение недели со всей Беларуси отправляют их в столицу.









На данный момент пункты сбора крышек расположены в г. Ганцевичи: магазин «Хлебосолье», кинотеатр «Молодость», ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи», ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи», ГУО «Ганцевичская детская школа искусств», УЗ «Ганцевичская ЦРБ» (в детском и хирургическом отделениях), все детские сады, редакция газеты «Ганцавіцкі час», а также в Ганцевичском районе: «Ясли-сад №16 д. Чудин», «Ясли-сад №10 д. Хотыничи», ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П. Бринского», ГУО «Круговичская средняя школа», ГУО «Чудинская средняя школа».









В Беларуси более 565 тысяч детей и взрослых имеют инвалидность, на лечение и реабилитацию которых не хватает государственного финансирования. При этом ежегодно в стране на свалках образуется более четырех тысяч тонн пластиковых крышек от бутылок из-под напитков, бытовых парфюмерии и химии.

Текст и фото Дарьи ЗАНЬКО.

(Visited 23 times, 23 visits today)