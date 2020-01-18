ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ганцевичах появился новый пункт для сбора крышек

18.01.2020 21:09 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В субботу, 18 января, в городском парке представлена новая конструкция для сбора крышек. Идея такого метода сбора вторсырья принадлежит куратору проекта «Новая жизнь в обмен за крышечки» в Ганцевичах Ольге Зажеко. А воплотить замысел помогло православное братство, действующее при Свято-Тихоновском храме под руководством священника Виталия Устимчука.

В Ганцевичах появился новый пункт для сбора крышек
В Ганцевичах появился новый пункт для сбора крышек

Благодаря установке данного спецконтейнера каждый желающий сможет в любое время, прогуливаясь по скверу, забросить крышки в конструкцию, тем самым стать причастным к доброму делу. Металлическое сердце только за сегодняшний день пополнилось пятью килограммами крышек.

В Ганцевичах появился новый пункт для сбора крышек
В Ганцевичах появился новый пункт для сбора крышек

– В рамках социального проекта с экологической составляющей «Новая жизнь в обмен на крышечки» мы собираем пластиковые крышки в специальные контейнеры, установленные в торговых и иных объектах. После чего передаем вторсырье перерабатывающим предприятиям на платной основе. И оказываем помощь больным детям и взрослым за счет средств, полученных от продажи вторсырья (приобретение медикаментов, мединвентаря и медоборудования), – информирует Ольга Зажеко. – За прошлый год ганцевчане собрали около 150 кг крышечек, 60 кг из которых передали перерабатывающим предприятиям. Остальные же находятся у нас в Ганцевичах. Дело в том, что в Минске есть проблемы со складами, поэтому по возможности собранные крышечки кураторы проекта хранят у себя. И только перед закрытием сбора в течение недели со всей Беларуси отправляют их в столицу.

В Ганцевичах появился новый пункт для сбора крышек
В Ганцевичах появился новый пункт для сбора крышек

На данный момент пункты сбора крышек расположены в г. Ганцевичи: магазин «Хлебосолье», кинотеатр «Молодость», ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи», ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи», ГУО «Ганцевичская детская школа искусств», УЗ «Ганцевичская ЦРБ» (в детском и хирургическом отделениях), все детские сады, редакция газеты «Ганцавіцкі час», а также в Ганцевичском районе: «Ясли-сад №16 д. Чудин», «Ясли-сад №10 д. Хотыничи», ГУО «Ганцевичская средняя школа им. Героя Советского Союза А.П. Бринского», ГУО «Круговичская средняя школа», ГУО «Чудинская средняя школа».

В Ганцевичах появился новый пункт для сбора крышек
В Ганцевичах появился новый пункт для сбора крышек

В Беларуси более 565 тысяч детей и взрослых имеют инвалидность, на лечение и реабилитацию которых не хватает государственного финансирования. При этом ежегодно в стране на свалках образуется более четырех тысяч тонн пластиковых крышек от бутылок из-под напитков, бытовых парфюмерии и химии.

Текст и фото Дарьи ЗАНЬКО.


(Visited 23 times, 23 visits today)
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 18 января, в городском парке представлена новая конструкция для сбора крышек. Идея такого метода сбора вторсырья принадлежит куратору
 
Новости дня
Новости разные
 
Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика