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Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы
Источник материала: СТВ
В Гомеле в середине января выросли опята, рассказали в программе
В Витебске расцвела примула. А в Бресте и вовсе проснулись пчёлы.
К слову, средняя температура по Беларуси превышает норму на 3-6 градусов.
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В Гомеле в середине января выросли опята, рассказали в программе «Плюс-минус». Этими кадрами делятся очевидцы погодной коллизии. Впрочем, просыпается природа...
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