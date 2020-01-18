Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы

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В Гомеле в середине января выросли опята, рассказали в программе «Плюс-минус» . Этими кадрами делятся очевидцы погодной коллизии.





Впрочем, просыпается природа по всей стране. Эти фото из Беловежской пущи. Ласковая зима разбудила вешенки.





В Минске из-под земли показались тюльпаны и ирисы.





В Витебске расцвела примула. А в Бресте и вовсе проснулись пчёлы.

Температура как в конце марта. Синоптики рассказали о погоде на неделю

К слову, средняя температура по Беларуси превышает норму на 3-6 градусов.



