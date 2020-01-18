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Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы

18.01.2020 20:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Гомеле в середине января выросли опята, рассказали в программе «Плюс-минус». Этими кадрами делятся очевидцы погодной коллизии.

Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы

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Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы

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Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы

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Странный январь в Беларуси: выросли грибы, появились тюльпаны и проснулись пчёлы

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Гомеле в середине января выросли опята, рассказали в программе «Плюс-минус». Этими кадрами делятся очевидцы погодной коллизии. Впрочем, просыпается природа...
 
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