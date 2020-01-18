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ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

18.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

Православные верующие 19 января празднуют Святое Богоявление, Крещение Господне— один из великих непереходящих двунадесятых праздников. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину — великим Иорданским освящением и называется крещенской.

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление

https://www.belta.by/

 
 
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Православные верующие 19 января празднуют Святое Богоявление, Крещение Господне— один из великих непереходящих двунадесятых праздников. В день праздника и в день...
 
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