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ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление
18.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Православные верующие 19 января празднуют Святое Богоявление,
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Православные верующие 19 января празднуют Святое Богоявление, Крещение Господне— один из великих непереходящих двунадесятых праздников. В день праздника и в день...
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