Каменецкий чиновник пообещал оторвать голову учителю, который борется за белорусскоязычную школу

Источник материала: Виртуальный Брест

История случилась во время встречи местной власти с родителями и учителями по поводу закрытия Омелянецкой школы, единственной белорусскоязычной школы в Каменецком районе.

Виктор Грицук. Фота dranik.org

Учитель географии и физкультуры Омелянецкой школы Павел Кендысь — это он создал в интернете петицию , которую подписали 2300 человек, — спросил у родителей, кто выступает за то, чтобы школу не закрывали.

Его перебил начальник отдела образования Каменецкого райисполкома Виктор Грицук. Возник спор, тогда Виктор Грицук на слова Павла: «А что вы мне можете сделать?», ответил: «Голову оторвать».

«Спор возник во время собрания. Учитель вел себя неадекватно, перебивал выступающих. Виктор Грицук просто эмоционально отреагировал на его слова. Никакой физической расправой он не угрожал, — уверяет «Нашу Ниву» заместитель председателя Каменецкого райисполкома Денис Шпак. — Что касается школы, то до апреля никакого решения о закрытии не будет. Вопрос изучается всесторонне, чтобы принять взвешенное решение. Есть несколько вариантов: или сделать школу базовой, или оставить только детский сад с начальной школы. А что делать с поведением своего сотрудника, пусть решает директор школы».

Виктор Грицук ответил, что его слова были вырваны из контекста. Подробнее объяснять ситуацию он отказался.