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Жуткие подробности резонансного убийства в Лидском районе: один из подозреваемых ранее сбежал из-под ареста и захватил в заложники беременную женщину (видео)

19.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Жуткие подробности резонансного убийства в Лидском районе: один из подозреваемых ранее сбежал из-под ареста и захватил в заложники беременную женщину (видео)

Это преступление войдёт в историю криминалистики шокирующими деталями и тем, как было раскрыто. По времени оно почти совпало с резонансным убийством женщины в Минске.

27 декабря в Минске была задушена в собственной квартире 37-летняя Юлия Тороп. Убийца расчленил её тело и бросил сумку с конечностями в реку Свислочь.

Как сейчас выяснилось, двумя днями ранее в Лидском районе произошло до жути похожее преступление. И раскрыть его помогла информация о произошедшем в Минске. А ещё профессионализм участкового инспектора. Сейчас можно сказать с уверенностью: такого детективного поворота сюжета не было ни в одном даже самом художественном фильме.

Подробности смотрите в репортаже передачи «Тревожная кнопка» на ОНТ:

 
Теги: Минск
 
 
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Это преступление войдёт в историю криминалистики шокирующими деталями и тем, как было раскрыто. По времени оно почти совпало с резонансным убийством женщины в...
 

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