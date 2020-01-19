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Жуткие подробности резонансного убийства в Лидском районе: один из подозреваемых ранее сбежал из-под ареста и захватил в заложники беременную женщину (видео)
Источник материала: Lida.Info
Это преступление войдёт в историю криминалистики шокирующими деталями и тем, как было раскрыто. По времени оно почти совпало с резонансным убийством женщины в Минске.
27 декабря в Минске была задушена в собственной квартире 37-летняя Юлия Тороп. Убийца расчленил её тело и бросил сумку с конечностями в реку Свислочь.
Как сейчас выяснилось, двумя днями ранее в Лидском районе произошло до жути похожее преступление. И раскрыть его помогла информация о произошедшем в Минске. А ещё профессионализм участкового инспектора. Сейчас можно сказать с уверенностью: такого детективного поворота сюжета не было ни в одном даже самом художественном фильме.
Подробности смотрите в репортаже передачи
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Жуткие подробности резонансного убийства в Лидском районе: один из подозреваемых ранее сбежал из-под ареста и захватил в заложники беременную женщину (видео)
Это преступление войдёт в историю криминалистики шокирующими деталями и тем, как было раскрыто. По времени оно почти совпало с резонансным убийством женщины в...
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