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Для бюджетников ввели новые изменения по зарплатам. Как новшества подготовили власти
Источник материала: Tut.by
Власти ввели очередное изменение для работников бюджетных организаций. Одно из новшеств — единовременные выплаты на оздоровление для этих работников освободили от уплаты подоходного налога. Новшества предусмотрены президентским
С 1 января 2020 года власти освободили от подоходного налога единовременные выплаты на оздоровление, которые получают работники бюджетных организаций один раз в календарном году, как правило, при уходе в трудовой отпуск. То есть бюджетники теперь будут получать полную единовременную помощь на оздоровление к отпуску, уплачивать подоходный налог с этих денег не нужно.
Эту помощь выплачивают как тем работникам, которые получают зарплату из бюджетных средств, так и тем, кому платят из доходов от внебюджетной деятельности. Для вторых ввели еще одно изменение. С 1 января единовременную выплату (пособие) на оздоровление включают в затраты по производству и реализации при исчислении налога на прибыль.
До изменений расходы на единовременную помощь на оздоровление для бюджетников включали при налогообложении в прочие нормируемые затраты. На них можно было потратить до 1% от выручки от реализации товаров и услуг, доходов от аренды и имущественных прав.
То есть единовременные выплаты на оздоровление бюджетникам с 1 января этого года учитываются при налогообложении прибыли без ограничений. Благодаря этому бюджетникам смогут повысить выплаты на матпомощь на оздоровление.
Какие еще изменения ввели с 1 января для бюджетников
Для бюджетников с 1 января
В Минтруда ранее
13 декабря Александр Лукашенко
В бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплаты в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом, уточняют в Минтруда.
Власти
Власти сс 1 января 2020 года также
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Власти ввели очередное изменение для работников бюджетных организаций. Одно из новшеств - единовременные выплаты на оздоровление для этих работников освободили...
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